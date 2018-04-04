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Горожан предупредили о мошенниках, притворяющихся работниками «Новосибирскэнергосбыта»
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Горожан предупредили о мошенниках, притворяющихся работниками «Новосибирскэнергосбыта» 

ngs.ru 58 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске активизировались мошенники, которые приходят в квартиры к горожанам и обманом убеждают их купить электросчётчики по завышенной цене.
«Мошенники представляются работниками ОАО «Новосибирскэнергосбыт», не являясь таковыми. Убеждают о необходимости замены счётчиков электроэнергии, вводят в заблуждение относительно их исправности, сроков межповерочного интервала. При этом стоимость счётчиков, которые предлагают мошенники, превышает рыночную почти в три раза. Кроме того, «липовые электрики» необоснованно срывают пломбы на приборах учёта», — предупредили в компании «Новосибирскэнергосбыт».
В компании также пояснили, что заблаговременно предупреждают своих клиентов о том, когда истекает межповерочный интервал и счётчик нужно менять. Если же в квартиру без предупреждения пришли электрики, то нужно потребовать у них удостоверения работников ОАО «Новосибирскэнергосбыт» или позвонить в контакт-центр компании по телефону 273-98-98 и уточнить информацию.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу «Новосибирскэнергосбыта» с просьбой сообщить, сколько горожан уже стали жертвами мошенников и какие именно суммы они просят за электросчётчики, но на момент публикации новости ответ не получила.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что Новосибирская область входит в тройку регионов с наибольшим ростом мошенничества наряду с Москвой и Краснодарским краем.
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