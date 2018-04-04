Ослабление губернаторов и усиление полпредств. АПЭК представило новый рейтинг влияния глав регионов

Позиций не сдают

Выборы расставили по местам

По словам Дмитрия Орлова, на позиции глав регионов в марте этого года повлияли «поездки и инициативы Владимира Путина в ходе президентской гонки, итоги этой кампании на региональном уровне, шаги федеральных властей по поддержке территорий, а также протестные акции на местах». В условиях инерционной президентской кампании федеральный фактор оказался особенно значимым в региональной политике.

Протесты подкосили

Протестные акции в марте наблюдались сразу в нескольких регионах. Более того, для теперь уже экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева они обернулись отставкой с поста главы Кузбасса. Так как исследование АПЭК проводилось до этого события, позиции Тулеева в мартовском рейтинге также определены: трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» и последовавшие акции серьезно ослабили его влияние. Тулеев скатился с 36 на 68 место.

Ухудшил свое положение и Анатолий Артамонов Калужская область ). Он переместился с 21 на 24 место «на фоне акций протеста против мусороперерабатывающего производства в Тарусе и вывоза в Калужскую область подмосковного мусора».

После резонансных акций протеста медработников в Воронежской области также снизилось влияние врио главы региона Александра Гусева . Он перешел с 28 на 35 строчку в рейтинге.

Федералы помогли

Позиции ряда глав регионов улучшились после появления информации о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на развитие возглавляемых ими субъектов. В частности, укрепился Александр Бурков Омская область ). Встреча с Владимиром Путиным и последовавшее решение о выделении региону финансирования на поддержку социальной сферы позволили ему подняться с 32 на 26 место.

Усиливается влияние Андрея Никитина Новгородская область ). Решение правительства Росси выделить региону 1,25 млрд рублей на ремонт дорог помогли ему переместиться с 33 на 30 место.

Артур Парфенчиков ( Карелия ) поднялся с 37 на 33 место. Это произошло, благодаря внесению изменений в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». В течение ближайших трех лет республике будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 3 млрд рублей, в том числе на развитие транспортной инфраструктуры.

Свое влияние укрепил также Александр Жилкин Астраханская область ). В мартовском рейтинге он переместился с 41 на 34 место «после того, как его регион в числе первых защитил в Минприроды РФ проекты, финансируемые до 2025 года в рамках федеральной программы по оздоровлению Волги». На эти цели предусмотрено 98 млрд рублей.

С 45 на 36 место поднялся Михаил Игнатьев Чувашия ). Этому способствовало появление сообщений о планах строительства эстакады к мосту через Суру.

Доскандалились

Дмитрий Орлов отмечает, что «заметный негативный эффект имеют информационные скандалы на местах». По этой причине сразу пять позиций потерял Олег Кожемяко Сахалинская область ) — он опустился с 35 на 40 место. Медвежью услугу Кожемяко оказала премьер областного правительства Вера Щербина , которая предложила «лишить уезжающих из этого субъекта РФ пенсионеров региональных надбавок».

На положении в рейтинге Валерия Радаева Саратовская область ) отразился коррупционный скандал. После сообщений о расследовании уголовного дела о служебном подлоге и превышении полномочий в отношении сотрудника госстройнадзора Минстроя региона Радаев выбыл из группы самых влиятельных губернаторов, переместившись с 19 на 21 строчку.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также пострадал из-за недобросовестных местных чиновников. Его позиции ухудшились в связи с арестом и.о. руководителя регионального фонда капитального ремонта Алексея Горбунова . С 20 места в февральском рейтинге Бречалов перешел на 25 место в мартовском.

Вектор задает Центр

Направления региональной политики Кремля на ближайшую перспективу, по словам Дмитрия Орлова, задают послание президента Федеральному Собранию, предвыборные поездки и тематические акции с участием Владимира Путина на местах. «Многие из них сохранят свое значение как минимум до парламентских выборов 2021 года. Не только ситуативное значение могут иметь меры по реагированию на чрезвычайные ситуации, произошедшие в марте (трагедия в Кемерово , а также экологические проблемы и акции протеста в Волоколамске )», — отмечает Орлов.

Всего аналитик определяет три новых приоритета региональной политики Кремля. Очевидно «серьезное внимание к арктическим территориям (меры по увеличению мощности портов Северного морского пути), регионам Азово-Черноморского бассейна, а также к Дальнему Востоку и Сибири (инициативы по повышению пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог)». Вместе с тем главам этих территорий не стоит расслабляться — «интерес Кремля» к развитию указанных регионов «повышает требования к их руководству, а также влияние федеральных корпораций и ведомств.

Второй важный момент: на передний план выходит экологическая тематика. „В Послании Владимира Путина первоочередное внимание было уделено этой проблеме в индустриальных регионах (президент отметил ситуацию в Череповце , Нижнем Тагиле, Челябинске Новокузнецке ), но опыт показывает, что Центр отслеживает наиболее проблемные точки в этой сфере и на других территориях (заметным стало внимание главы государства к проблемам полигонов ТБО еще в ходе „Прямой линии“ в июне 2017 года)“, — напоминает Дмитрий Орлов.

Эксперт полагает, что „умение реагировать на общественно значимые экологические проблемы“ в ближайшее время могут стать „еще более важной частью служебных обязанностей губернаторов“. „Просчеты в этой области будут серьезно ослаблять позиции глав регионов вплоть до повышения риска их отставок“, — уверен Орлов.

Наконец, третий приоритет отражает „необходимость решения проблем безопасности в связи с работой торгово-развлекательных центров“. В будущем, считает Дмитрий Орлов, это может „расширить возможности федеральных надзорных ведомств на местах“, что „частично ограничит влияние губернаторов и представителей их команд на региональные бизнес-сообщества“. „Таким образом, — резюмирует политолог, — вновь усиливается ответственность глав регионов, что в итоге может сделать более интенсивной их сменяемость, особенно в наиболее урбанизированных регионах и территориях, где будут реализовываться перспективные федеральные проекты“.

Элиты ждут отставки

Настроение региональных элит в апреле-мае, по мнению главы АПЭК, будет определяться ожиданием перестановок в федеральном правительстве и новых отставок губернаторов. „На некоторые регионы ротации в кабмине могут повлиять непосредственно, — отмечает Дмитрий Орлов. — Например, информация о замене главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева уже стала поводом для обсуждения возможных изменений во внутриэлитном балансе на Кубани, которые могут за этим последовать“.

В то же время в большинстве регионов публичные политические конфликты прекратились после оглушительной победы Владимира Путина на президентских выборах. Но это, скорее всего, временное явление, и уже совсем скоро (в ближайшие два месяца) „можно ожидать нового всплеска информационных войн в интересах элитных групп, которые рассчитывают на замену или ослабление глав регионов“. „При этом в ряде субъектов РФ, являющихся хозяевами Чемпионата мира по футболу, предлогом для таких атак станут претензии к подготовке к мундиалю. Вероятно, обсуждение этой темы станет интенсивнее в последние недели мая, накануне чемпионата“, — прогнозирует Дмитрий Орлов.

В тех субъектах, где губернаторы были избраны в сентябре 2017 года, наблюдается усиление позиций региональных властей. Это касается в том числе Калининградской области. Там в отставку ушел „многолетний глава города Александр Ярошук “.

Свердловская область в марте готовилась к отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга (законопроект был принят 3 апреля). „При этом ситуация в Екатеринбурге вышла за региональные рамки — в поддержку противников отмены прямых выборов этого города выступил глава Новосибирска Анатолий Локоть , а в екатеринбургском митинге участвовали либеральные оппозиционные политики, приехавшие из Москвы, — отмечает Дмитрий Орлов. — Заметное снижение противоречий между областными и ключевыми игроками екатеринбургских элит в 2017-2018 годах ослабляет позиции Евгения Ройзмана и дополнительно мотивирует его превращать этот конфликт в максимально публичный, чтобы сохранить влияние на протестный электорат в городе“.

По прогнозам эксперта, в апреле-мае Ройзман будет стараться активизировать уличный протест в Екатеринбурге.

Новые рупоры протеста

Самыми резонансными региональными протестными акциями марта стали митинги в Волоколамске и Кемерове. По мнению главы АПЭК, несмотря на разные поводы, акции имеют общие черты.

Отмечается „готовность граждан, основная масса которых (за определенными исключениями) ранее не была связана с политической оппозицией, быстро переходить к радикальным лозунгам и жестким действиям в отношении представителей региональной и местной власти“. „При этом такая готовность не исключает открытости к диалогу с властями. Вспомним изначальное ожидание обращения к собравшимся со стороны митингующих в Волоколамске. Как и эффект от действий по снижению напряженности в Кемерове, предпринятых лично Владимиром Путиным“, — поясняет Дмитрий Орлов.

Обе акции протеста обнажили неготовность региональных властей к качественному мониторингу протестной активности и реагированию на всплески общественного недовольства. „Вероятно, теперь во многих регионах реагирование на акции социального протеста станет не менее значимой задачей для внутриполитических блоков администраций, чем электоральное администрирование, — говорит Орлов. — Вероятно, может усилиться и роль полпредств, которые будут „подстраховывать“ региональные власти в решении этой проблемы“.

Наконец, по итогам протестных акций в Волоколамске и в Кемерове стало очевидным, „какие риски несут недочеты региональных властей в решении задач на местном уровне — в области кадровой политики, в обеспечении законности и безопасности, в работе с общественным мнением“. „Более вероятно, что этот опыт приведет к расширению полномочий и возможностей не столько региональных властей, — отмечает Дмитрий Орлов, — сколько федеральных ведомств“.