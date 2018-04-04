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Экс-главу сельского поселения будут судить в Азове за превышение полномочий
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Экс-главу сельского поселения будут судить в Азове за превышение полномочий 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, экс-главе Елизаветинского сельского поселения Азовского района Ростовской области инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
По версии следствия, обвиняемый незаконно утвердил генеральный план поселения и представил недостоверные сведения в орган кадастрового учета, что повлекло незаконный перевод земельных участков природного парка «Донской» в категорию «земли населенных пунктов».
В результате незаконных действий чиновника площадь парка уменьшилась на 172 га.
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