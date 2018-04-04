Экс-главу сельского поселения будут судить в Азове за превышение полномочий

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, экс-главе Елизаветинского сельского поселения Азовского района Ростовской области инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По версии следствия, обвиняемый незаконно утвердил генеральный план поселения и представил недостоверные сведения в орган кадастрового учета, что повлекло незаконный перевод земельных участков природного парка «Донской» в категорию «земли населенных пунктов». В результате незаконных действий чиновника площадь парка уменьшилась на 172 га.