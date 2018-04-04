Почему в 2018 году не состоится фестиваль «Тайбола»?

Говорят, что фестиваль «Тайбола», который проходит каждое лето, запретили. Почему?

Отвечает организатор арт-фестиваля «Тайбола» Илья КУЗУБОВ:

— Нас никто не отменял и не запрещал. В 2018 году мы решили взять паузу. На мой взгляд, к этому есть три объективных причины. Если коротко, то проведение многотысячного фестиваля — это крайне ресурсоёмкое дело. Мы остались без разведанного полигона, так как на острове Гривы теперь ведётся добыча речного песка. Наконец, чтобы развиваться, надо регулярно ездить, учиться и брать новые высоты.

Швецию, Теперь беломорский оупен эйр будет всегда проходить в формате биеннале, то есть один раз в два года. Сейчас команда фестиваля готовится к гастрольному туру. Мы посетим несколько российских регионов, также планируем поездки в Норвегию Италию и на Тайвань.

От редакции: Арт-фестиваль «Тайбола» в прошлом году прошёл в пятый раз. Мероприятие за все годы проведения посетило более 15 тысяч гостей из 12 стран мира.