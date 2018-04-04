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Подсветка телебашни в Нижнем Новгороде отключит теле— и радиоканалы
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Подсветка телебашни в Нижнем Новгороде отключит теле— и радиоканалы 

nn.ru 37 минут назад
Фото: nn.ru
Отключения вещания нужны для безопасности рабочих, которые выполняют подсветку, сообщают в РТРС. В частности 5 апреля с 1:00 до 5:00 планируют настройку светотехнического оборудования на высоте 148-180 метров.
На это время ограничат вещание:
первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2);
аналоговых каналов «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «Волга», «Домашний», «Рен-ТВ», «Ю», «ТВ-3», «Звезда», «Disney», «Че», «ТНТ4», «Пятница»;
радиостанций «Радио Маяк», «Вести FМ», «Наше Радио», «NN-Radio», «Серебряный Дождь», «Радио Рекорд», «Авторадио», «Радио Рандеву», «Радио Дача», «Love Radio», «Ретро FM», «Бизнес FM», «DFM».
Уже сейчас по вечерам нижегородцы могут видеть тестирование отдельных элементов подсветки. Полностью ее покажут в мае. На данный момент ее создатели занимаются отладкой оборудования.
Архитектурное освещение телебашни позволит «заливать» ее различными цветами и воспроизводить множество динамических визуальных сценариев. Один из них — световая композиция, символизирующая «Волго-Окский маяк». Эффект «маяка» обеспечит световой пояс, расположенный в районе технологической площадки на высоте 140 метров.
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