Подсветка телебашни в Нижнем Новгороде отключит теле— и радиоканалы

Отключения вещания нужны для безопасности рабочих, которые выполняют подсветку, сообщают в РТРС. В частности 5 апреля с 1:00 до 5:00 планируют настройку светотехнического оборудования на высоте 148-180 метров.

На это время ограничат вещание:

первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2);

Уже сейчас по вечерам нижегородцы могут видеть тестирование отдельных элементов подсветки. Полностью ее покажут в мае. На данный момент ее создатели занимаются отладкой оборудования.

Архитектурное освещение телебашни позволит «заливать» ее различными цветами и воспроизводить множество динамических визуальных сценариев. Один из них — световая композиция, символизирующая «Волго-Окский маяк». Эффект «маяка» обеспечит световой пояс, расположенный в районе технологической площадки на высоте 140 метров.