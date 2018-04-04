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Глава района считает, что поддержка НКО очень важна для нормальной работы
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Глава района считает, что поддержка НКО очень важна для нормальной работы 

АиФ 58 минут назад
Сегодня, 4 апреля, в Красноармейском районе прошло заседание Совета муниципальных образований Саратовской области, в котором принял участие Валерий Радаев. Губернатор подчеркнул на форуме значимость органов местного самоуправления, и подчеркнул, что в этом году финансирование программы некоммерческих организаций выросло до 50 млн рублей.
Глава Барановского муниципального образования Аткарского района Мария Воронцова как участница совета высказала свое компетентное мнение. Она считает, что поддержка НКО очень важна для нормальной работы местной власти. В 2017 году финансовую поддержку получили 50 проектов из Саратовской области.
— Отрадно, что принято решение об увеличении поддержки из областного бюджета, — рассказала Мария Воронцова. — Большой поддержкой для институтов гражданского общества являются семинары с участием представителей общественных объединений, оказание информационной и консультационной поддержки. Как следствие — увеличение числа участников и победителей конкурсов президентских грантов от Саратовской области.
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