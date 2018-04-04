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Половодье — 2018. Ханты-Мансийск — вне зоны риска по подтоплению
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Половодье — 2018. Ханты-Мансийск — вне зоны риска по подтоплению 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Установление температуры выше нуля в Югре повлечёт за собой активное таяние снега и льда. Ориентировочно вскрытие реки в этом году произойдёт в начале мая, а пик весенне-летнего половодья на реках, по предварительным прогнозам, придётся на середину июня. Ожидается, что уровень воды на Иртыше нынче не перешагнёт прошлогодние показатели.
Начальник управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Евгений Девятков отметил: «Наша задача сделать все необходимое для обеспечения безопасности населения в период половодья, а при возникновении угрозы оперативно и слаженно реагировать. Алгоритм действий отработан. Сейчас самый ответственный период — подготовка к прохождению паводка. Для этого в муниципалитете разработан план проведения противопаводковых мероприятий. Несмотря на то, что Ханты-Мансийск не находится в зоне риска по подтоплению, мы должны быть готовы к любым ситуациям».
По информации Департамента городского хозяйства столицы Югры в муниципальных предприятиях созданы оперативные бригады, которые занимаются осуществлением противопаводковых мероприятий, проведена ревизия водооткачивающей и иной специальной техники, различного оборудования, восполнены необходимые материальные резервы.
На сегодняшний день ведутся работы по очистке от снега и льда железобетонных лотков, кюветов и водопропускных труб.
Единой дежурной диспетчерской службой Ханты-Мансийска организован ежедневный мониторинг ситуации. Помимо этого, установлено круглосуточное наблюдение за безопасным прохождением талых и дождевых вод с холмов и лесных массивов окружного центра.
В рамках противопаводковых мероприятий М ДЭП планируется вывезти с дорог общего пользования на полигон 110 тысяч кубических метров снега. В работе по освобождению улиц Ханты-Мансийска от снежных масс задействовано около 60 единиц техники, сообщает официальный портал местного самоуправления Ханты-Мансийска.
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