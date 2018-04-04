Самарские автобусы отдали в аренду на пять лет

Мэрия областной столицы нашла компанию, которая в ближайшие несколько лет будет распоряжаться всем автобусным парком Самары . ООО «Самаравтогаз» по договору аренды отошел не только подвижной состав, но имущественный комплекс муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». Решение вызвало много вопросов. И главный из них — как это повлияет на работу общественного транспорта?

Муниципальное предприятие (МП) «Пассажирский автомобильный транспорт» («ПАТ») создано в мае 2007 года. Территориально подвижной состав и инфраструктура (административно — бытовые корпуса, ремонтные зоны) располагаются на Блюхера, 28 «а» и на Пугачевской, 73 «а».

У МП есть автостанция «Аврора» и 7 диспетчерских пунктов во всех районах Самары.

В распоряжении МП сейчас находятся ЛиАЗ-5256, ГолАЗ-АКА-6226, НефАЗ-5299, Scania Omnilink CK95UB, МАЗ-206067, ЛиАЗ-529370. Источник: www.patsamara.ru Предприятие обслуживает городские, сезонные дачные маршруты. Возит население на кладбища и с городских праздничных мероприятий (9 мая, день города и так далее).

В течение ближайших пяти лет распоряжаться всем этим будет частная компания — ООО «Самараавтогаз».

Фирма известна горожанам давно: уже несколько лет перевозчик работает на маршрутах автобусов 2, 9, 13, 24, 34, 41, 67, 70. Здесь курсируют машины средней вместимости производства «Минского автомобильного завода» — МАЗы, собственность ООО.

Вместимость автобуса МАЗ — 72 человека

Как сообщили 63.ru рассказали в мэрии Самары, эта мера — вынужденная:

—Сейчас предприятие не в состоянии своевременно находить средства для оплаты текущих платежей. Причина — недофинансирование из бюджетов на протяжении нескольких лет. Себестоимость перевозки превышает тарифы для населения. При этом разницу в последние годы «ПАТу» компенсировали не в полном объеме.

В 2016 году себестоимость перевозки одного пассажира на автобусе составляла 29 рублей, в том время, как городской бюджет компенсировал перевозку льготников до 25 рублей, а областной — до 23 рублей. В 2017 году сумма недополученных доходов из бюджетов всех уровней составила 150 миллионов рублей.

Учитывая задачи по обновлению подвижного состава, мэрия согласовала «ПАТу» покупку 125 новых автобусов в лизинг. Однако и с этим платежами справиться МП не смогло.

— С осени 2017 года городской департамент транспорта изучал различные варианты вывода предприятия из кризиса. Рассматривались предложения по заключению концессионного соглашения и даже приватизации «ПАТа». В результате выбрали вариант сдачи имущества в аренду, при котором муниципальное предприятие будет сохранено. По итогам аукциона победило предложение ООО «Самараавтогаз». Организация сохранит объем пассажирских перевозок, обеспечит погашение долгов: около 500 миллионов рублей, — говорится в ответе мэрии на запрос 63.ru.

Автобусы «ПАТа» обслуживают 34 муниципальных маршрута

До конца 2018 года сумма арендных платежей составит более 100 миллиона рублей. Фирма обязуется обновить технику. Это будут автобусы МАЗ средней вместимости. В Самару уже прибыло 30 автобусов из 100 запланированных.

Представители городской администрации говорят, что тарифы для пассажиров остаются на прежнем уровне, сохраняются все виды льгот, дачные и кладбищенские перевозки.

«Пассажиравтотранс» будет существовать как юридическое лицо. Его основным видом деятельности станет сдача имущества в аренду. Когда закончатся договоры аренды, автопарк и имущественный комплекс останется на балансе предприятия.

Отдельно департамент транспорта планирует провести аукцион для выбора компании, которая будет работать на маршрутной сети «ПАТа» (за исключением автобусов №№ 2, 9, 13, 24, 34, 41, 67, 70). При этом пока не понятно, какая судьба после торгов ждет городские коммерческие маршруты.

Некоторые эксперты, привлеченные 63.ru к этой теме, считают, что в ближайшем будущем большая часть коммерческого транспорта (маршруты, которые дублируют автобусные муниципальные — прим. 63.ru) вообще исчезнут с улиц Самары. В первую очередь, это касается прибыльных 1, 1к, 37, 47, 50.

По 50-му маршруту курсируют «Форды» и «Хендэ»

—Я глубоко убежден, что предбанкротное состояние ПАТ создано фактически искусственно. Причина в том, что на самые лучшие маршруты, такие как 47 и 37, департамент транспорта допустил коммерческих перевозчиков. Они ездят чуть чаще, как правило, аккурат перед муниципальными автобусами, собирая всех платежеспособных пассажиров. В результате «ПАТу» доставались только льготники, — делится своим мнением руководитель «Центра общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов.

Он уверен, что коммерческая компания в первую очередь будет действовать в своих интересах, а уже во вторую очередь — в интересах города.

Впрочем, в мэрии считают дискуссию, которая развернулась вокруг этой темы, не состоятельной, так как на рядовых пассажирах изменения никак не скажутся. Особенно, если «Самараавтогаз» выведет предприятие из кризиса.

Остается надеяться, что горожанам не придется долго ждать автобусы на остановках