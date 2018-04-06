Автобусы попали под сокращение: в Самаре уменьшили количество общественного транспорта

Желание властей Самары сделать общественный транспорт прибыльным привела к сокращению количества автобусов на 30 городских маршрутах. Причем практически на все выпустят транспорт средней вместимости. Реформа общественного транспорта в Самаре началась с передачи имущества муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» в аренду ООО «Самараавтогаз» на пятилетний срок. Городские власти объяснили это решение сложным финансовым положением МП. Главный автобусный перевозчик Самары оказался на грани банкротства. Частникам отдали около 300 автобусов По словам чиновников, предприятие не справилось с платежами за взятые в лизинг автобусы. К тому же оно не могло добиться получения прибыли от перевозки пассажиров. Стоимость проезда сейчас составляет 25 рублей. При этом себестоимость поездки одного пассажира — 29 рублей. Теперь «Самараавтогаз» должна обеспечить работу автобусного парка «Пассажиравтотранса» и выплатить долги в размере 500 миллионов рублей. Компания уже известна горожанам. Уже несколько лет перевозчик работает на маршрутах автобусов № 2, 9, 13, 24, 34, 41, 67, 70. Здесь курсируют машины средней вместимости производства «Минского автомобильного завода» — МАЗы, собственность ООО. По всей видимости, аналогичный транспорт задействуют и на маршрутах «Пассажиравтотранса». В пятницу, 6 апреля, на сайте городской администрации опубликовали постановление мэра Елены Лапушкиной об оптимизации работы муниципальных автобусов. Самые серьезные изменения коснулись маршрутов №№35 и 45. Их сократили. Причем об этих изменениях власти сообщали еще в январе. Из документа, который уже вступил в силу, следует, что если раньше автобусы №35 курсировали от НФС до улицы Революционной. То теперь они будут ходить только до экономической академии по улицам Советской Армии и Антонова-Овсеенко с остановками: «Магазин», «Пионер-лагерь „Ракета“, „Дачное управление“, „Комплекс профилакториев“, „Улица Ново-Садовая“, „Телецентр“, „Торговый городок“ и „Магазин“. Маршрут сократили почти вдвое. При этом на нем будут курсировать всего три автобуса малой и средней вместимости вместо семи больших. Большие автобусы постепенно уберут с маршрутов Протяженность маршрута №45 также сократили. Он будет курсировать от автостанции „Аврора“ до поселка Жигулевские сады. При этом автобусы будут делать остановку около нового госпиталя „Мать и дитя“и проезжать по новым улицам: 2-я Стадионная и Арена 2018. На маршруте оставят автобусы большой и средней вместимости, но будет их не 12, а всего 5. Также количество подвижного состава уменьшат на маршрутах:

№1 „Железнодорожный вокзал — поселок Красная Глинка“ — с 20 до 12 автобусов большого и среднего классов;

№5д „Сухая Самарка — Губернский рынок“ — с 14 до 10 автобусов большого и среднего классов;

№7 „Безымянский рынок — Транзитная“ — с 4 больших автобусов до 2 автобусов малого и среднего классов;

№11 „Губернский рынок — станция метро „Алабинская““ — с 4 больших автобусов до 1 автобуса малого и среднего классов;

№12 „15-й микрорайон — авиационный завод“ — с 2 больших автобусов до 1 автобуса малого и среднего классов;

№21 „Барбошина поляна — станция метро „Кировская“ — с 20 автобусов большого и особо большого классов до 9 автобусов среднего и большого классов;

№22 „Автостанция „Аврора“ — железнодорожный вокзал“ — с 20 автобусов большого класса до 9 автобусов среднего и большого классов;

№23 „15-й микрорайон — универмаг „Юность“ — с 24 автобусов большого класса до 14 автобусов среднего и большого классов;

№29 „Приволжский микрорайон — Юнгородок“ — с 2 автобусов большого класса до 1 автобуса малого и среднего классов;

№30 „Дом печати — завод „Экран““ — с 6 автобусов большого класса до 2 автобусов малого и среднего классов;

№32 „Хлебная площадь — совхоз „Кряж“ — с 4 автобусов большого класса до 1 автобуса малого и среднего класса;

№37 „Димитрова — Хлебная площадь“ — с 24 автобусов большого класса до 21 автобуса среднего и большого класса;

№38 “ Карла Маркса — площадь Кирова — Юнгородок“ — с 8 автобусов большого класса до 6 автобусов среднего и большого классов;

№52 „Автостанция „Аврора“ — железнодорожный вокзал“ — с 15 до 10 автобусов большого и среднего классов;

№55 „Карла Маркса — завод „Экран““ — с 8 до 4 автобусов большого и среднего классов;

№66 „Центральный автовокзал — Грозненская“ — с 16 до 14 автобусов большого и среднего класса;

№76 „113 км — военный городок“ — с 2 до 1 автобусов большого и среднего классов;

№78 „Барбошина поляна — поселок Береза “ — с 3 автобусов большого класса до 2 автобусов среднего и большого классов.

Впрочем, есть маршруты, количество автобусов на которых, напротив, увеличат, но некоторые будут меньшей вместимости: “Самараавтогаз» делает ставку на белорусские МАЗы

№6 «Безымянский рынок — санаторий „Самарский“ — с 4 автобусов большого и особо большого класса до 5 автобусов среднего и большого классов;

№26 „Автостанция „Аврора“ — Сухая Самарка“ — с 6 до 7 автобусов среднего и большого классов;

№47 „Кировский рынок — Хлебная площадь“ — с 25 автобусов большого класса до 27 автобусов среднего и большого классов;

№50 „Красная Глинка — железнодорожный вокзал“ — с 14 автобусов большого класса до 20 автобусов среднего и большого классов.

Еще на несколько направлений выпустят подвижной состав меньшей вместимости. Автобусы среднего и большого классов будут курсировать по маршруту № 79 „Барбошина поляна — Прибрежный“, а малого и среднего классов — на №8 „Безымянский рынок — поселок Падовка“, №17 „Хлебная площадь — 113 км“, №36 „Хлебная площадь — совхоз „Рубежный“, №56 „Центральный автовокзал — Крутые Ключи“, №65 „Центральный автовокзал — Кабельная“.