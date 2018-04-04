Почему ФСБ не наказала шпиона-"картографа" Сипачева?

Омска и Эксперты недоумевают, почему задержанные чекистами «картографы» из Екатеринбурга Симферополя отделались простым предупреждением.

"Особенно странно такое решение выглядит с учетом того, что один из задержанных был ранее признан виновным в государственной измене в форме шпионажа и отбыл срок. То есть он — рецидивист", — говорит собеседник "Уралинформбюро"

3 апреля пресс-служба УФСБ по Свердловской области сообщила о том, что «пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения». Чекисты отрапортовали, что им удалось пресечь совершение преступлений по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж», а задержанным «объявлены официальные предостережения».

"Предостережение — достаточно странный вид наказания, который не предусмотрен УК. Тем более, когда речь идет о таких серьезных статьях", — отмечает эксперт.

Информация о том, что один из троих задержанных россиян уже отбыл срок за госизмену, содержалась в пресс-релизе ФСБ. Позднее Kp.ru приоткрыла личность одного из шпионов-"картографов". Им оказался 64-летний житель Екатеринбурга, бывший программист Геннадий. Он заверил, что купил карты в магазине и не собирался передавать их иностранцам. По его словам, документы Генштаба ВС РФ с грифом «Секретно» очень удобно использовать, путешествуя по лесам.

Озвученные чекистами и СМИ данные о личности нынешнего кандидата в шпионы отсылают в 2010 год — тогда был осужден 57-летний программист Геннадий Сипачев. В поле зрения контрразведчиков екатеринбуржец попал, после того, как вступил в деловой контакт с крупной картографической организацией East View Cartography. Как писал «Коммерсантъ», по версии следствия, под прикрытием этой организации действовали разведывательные структуры Пентагона . По заданию американцев Сипачев «собирал, хранил и передавал за рубеж по интернету содержащие государственную тайну карты Генштаба ВС РФ». Предполагалось, что полученные сведения Пентагон использует для корректировки систем наведения крылатых ракет для повышения точности поражения целей на территории России

Уже тогда адвокат Сипачева Юрий Артеменков уверял, что осужденного погубило увлечение астрономией, туризмом, географией и лучшая коллекция карт в мире. Как выясняется, спустя 7 лет екатеринбуржец не изменяет своему хобби, но сейчас чекисты, заявляя о пресечении его подготовки к совершению преступления, ограничиваются предупреждением.

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