Опубликована архитектура деловой программы МФК-2018

Эльвира Набиуллина. Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2018 года пройдет XXVII Международный финансовый конгресс. На официальном сайте МФК размещена архитектура деловой программы мероприятия. Откроет деловую программу председатель Центрального банка

В первый день работы Конгресса состоятся три пленарных сессии. Первая из них — «Как регулирование влияет на устойчивость финансовой системы и экономический рост» — будет посвящена изменениям, которые претерпело регулирование финансового сектора за десять лет, минувших после последнего мирового финансового кризиса.

Вторая панельная сессия — «Родовые травмы и приобретенные болезни российской банковской системы: на пути к выздоровлению» — будет посвящена вопросам развития банковского сектора в России , результатам очищения банковского сектора от недобросовестных участников и путям решения проблем, с которыми продолжают сталкиваться банки.

Третья пленарная сессия — «Экономические тренды и их влияние на развития финансового сектора» — коснется вопросов динамики мировой и российской экономики, долгосрочных тенденций, которые будут определять условия функционирования финансовых институтов в ближайшие годы. Другие сессии первого дня Конгресса охватят темы банковского надзора и регулирования, денежно-кредитной политики, развития финансового рынка ЕАЭС , кибербезопасности и ряд других.

Второй день Конгресса будет сфокусирован преимущественно на вопросах развития конкуренции в финансовом секторе.

В рамках круглых столов второго дня будут обсуждены такие факторы конкуренции, как развитие новых технологий, борьба с недобросовестными практиками, пропорциональное регулирование.

Также состоятся сессии, посвященные развитию рынка капитала, созданию институтов длинных денег, актуальным вопросам страхования, управлению кадрами в финансовом секторе и ряд других.