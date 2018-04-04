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Опубликована архитектура деловой программы МФК-2018
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Опубликована архитектура деловой программы МФК-2018 

Российская Газета 1 час назад
В Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2018 года пройдет XXVII Международный финансовый конгресс. На официальном сайте МФК размещена архитектура деловой программы мероприятия. Откроет деловую программу председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
В первый день работы Конгресса состоятся три пленарных сессии. Первая из них — «Как регулирование влияет на устойчивость финансовой системы и экономический рост» — будет посвящена изменениям, которые претерпело регулирование финансового сектора за десять лет, минувших после последнего мирового финансового кризиса.
Вторая панельная сессия — «Родовые травмы и приобретенные болезни российской банковской системы: на пути к выздоровлению» — будет посвящена вопросам развития банковского сектора в России, результатам очищения банковского сектора от недобросовестных участников и путям решения проблем, с которыми продолжают сталкиваться банки.
Третья пленарная сессия — «Экономические тренды и их влияние на развития финансового сектора» — коснется вопросов динамики мировой и российской экономики, долгосрочных тенденций, которые будут определять условия функционирования финансовых институтов в ближайшие годы. Другие сессии первого дня Конгресса охватят темы банковского надзора и регулирования, денежно-кредитной политики, развития финансового рынка ЕАЭС, кибербезопасности и ряд других.
Второй день Конгресса будет сфокусирован преимущественно на вопросах развития конкуренции в финансовом секторе.
В рамках круглых столов второго дня будут обсуждены такие факторы конкуренции, как развитие новых технологий, борьба с недобросовестными практиками, пропорциональное регулирование.
Также состоятся сессии, посвященные развитию рынка капитала, созданию институтов длинных денег, актуальным вопросам страхования, управлению кадрами в финансовом секторе и ряд других.
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