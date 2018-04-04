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Москвичей предупредили о профилактических работах на трех парковках со шлагбаумами
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Москвичей предупредили о профилактических работах на трех парковках со шлагбаумами 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На нескольких плоскостных парковках со шлагбаумами в столице изменился режим работы из-за профилактики и ремонта, сообщается на сайте московского паркинга.
«На парковках, расположенных по адресам: Щелковское шоссе, владение 100 (участок 1), Тушинская улица, владение 13-15, Рублевское шоссе, 127, проводятся профилактические работы. На время проведения работ плата за парковку не взимается, валидация парковочного абонемента также не проводится, въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму», — говорится в сообщении.
Кроме того, четыре парковки в Продольном проезде у ВВЦ выведены из эксплуатации, еще на пяти парковках ВДНХ проводятся ремонтные работы, существуют ограничения на въезд.
Автомобилистов призвали соблюдать правила парковки и учитывать эти изменения при планировании маршрута.
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