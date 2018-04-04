В ТЦСО «Новогиреево» ждут тех, кто заботится о своем здоровье

Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» приглашает жителей района на бесплатное мероприятие. Завтра, 5 апреля здесь состоится встреча с врачами-неврологами.

Лекции медиков проходят ТЦСО «Новогиреево» регулярно и пользуются особенной популярностью у людей старшего поколения. На встрече с неврологами 5 апреля гостям расскажут о профилактике инсультов и инфарктов, а также ответят на все вопросы участников мероприятия. Лекция состоится в помещении ТЦСО «Новогиреево» по адресу: улица Кусковская, дом 23, корпус 2. Начало — в 12.30.

«Лекции медиков — это возможность получить личную медицинскую консультацию, практически не выходя из дома, так зачем же упускать такую уникальную возможность. Поэтому они так популярны у пожилых людей», — говорит сотрудник ТЦСО «Новогиреево» Лариса Ведмедь. Дополнительную информацию о мероприятиях в ТЦСО «Новогиреево» можно получить по телефону: 8 (495) 368-00-82.