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Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин уехали на «мальчишник» в Грецию
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Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин уехали на «мальчишник» в Грецию 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@dmitriy_malikovДмитрий Маликов и Валерий Сюткин уехали на «мальчишник» в ГрециюДмитрий Маликов (48) и Валерий Сюткин (60) — дружат не только на сцене, но и в реальной жизни. Музыканты вместе отправились в отпуск, который решил провести «по-мальчишески». Вместо традиционного пляжного отдыха они выбрали автопробег по Европе. Кадрами из поездки по Греции они делятся в своих микроблогах.
Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 3 Апр 2018 в 10:04 PDT  Поклонники отметили, что Маликов и Сюткин придумали нетривиальный маршрут, и, судя по геотегам на фотографиях, уже побывали в Монемвасии, Спарте и Нафплионе. Фанаты артистов пришли в восторг от их изобретательности и похвалили за нестандартный выбор направления: «Настоящие Спартанцы! Молодцы!», «Два самых крутых мужика, на мой взгляд. Сюткин так вообще огонь», «На выдумку вы горазды! Так держать! Хорошего отдыха!», «Какие умницы, все лучше, чем на пляже валяться!». Читай также: жена Валерия Сюткина выглядит моложе его дочери, а Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу.
Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 3 Апр 2018 в 2:30 PDT  Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 3 Апр 2018 в 2:31 PDT  Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 3 Апр 2018 в 2:32 PDT
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