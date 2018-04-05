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«А кто младенца качает?»: Дмитрий Маликов уехал на отдых в Грецию
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«А кто младенца качает?»: Дмитрий Маликов уехал на отдых в Грецию 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Новоиспеченный отец Дмитрий Маликов и его коллега по сцене Валерий Сюткин отправились в автомобильное путешествие по Греции, откуда делятся красочными снимками с поклонниками. И хотя публика рада, что их кумир отдыхает и радуется жизни, многих волнует вопрос, отчего же певец умчался из дома, где сейчас растет его долгожданный сын.
Музыканты Дмитрий Маликов и Валерий Сюткин, устав от московских будней, организовали себе настоящий мальчишник в Греции. Вместо скучного отдыха на пляжах, их непродолжительный отпуск включает в себя автопробег по побережью Эгейского моря, где знаменитости осматривают достопримечательности и знакомятся с культурой и обычаями страны. Почитатели расхваливают красочные кадры, которыми Дмитрий делится на своей странице в сети, однако постоянно интересуются, не скучает ли артист по своему новорожденному сыну, о котором так мечтал.
По убеждению многих пользователей сети, ребенок — это совсем не игрушка, и когда семья испытывает желание завести детей, то первое время все силы тратятся на взращивание грудничков. Да и что может быть лучше, чем качать на руках долгожданного и горячо любимого сына, пока тот тихо спит, сжимая свои кулачки. Однако, к изумлению многих, Дмитрий Маликов решил покинуть домашний очаг и, объединившись с друзьями, отправился на поиски приключений.
Такое поведение не могло не вызвать резонанс среди пользователей сети, которые не постеснялись упрекнуть артиста за то, что тот сейчас не дома, рядом с женой и наследником. «Ребенка кто воспитывает, гуляки?» «Зачем рожать было, если от такой крошки уезжают ради Греции. И что он там не видел?» «Действительно, ребенка захотел, а теперь умчался. А кто младенца по ночам качает?» «Не понять мне, к чему еще детей, если отец в разъездах»
Любопытно, что для своего наследника и продолжателя рода Дмитрий Маликов подобрал весьма необычное иностранное имя. По мнению некоторых пользователей сети, полное имя ребенка крайне трудно выговаривать, а потому выбор артистка озадачил почитателей, всей душой ратующих за русскую культуру.
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