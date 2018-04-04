Ледоход на Оке начнется раньше времени 

5-6 апреля в Оке, устье и нижнем течении Жиздры и Угры ожидается резкий подъем уровня воды. Как сообщили в пресс-службе Главного МЧС России по Калужской области, произойдет это из-за сброса воды в водохранилищах Орловской ТЭЦ и Черепецкой ГРЭС. Попав в Оку, вода взломает лед. В связи с этим в МЧС категорически не рекомендуют выходить на лед Оки и ее притоков с 5 апреля. Вблизи Оки также рекомендуется проявлять осторожность, но угрозы объектам экономики и жилым домам сброс воды не представляет. Ранее, напомним, в МЧС прогнозировали, что вскрытие Оки произойдет не ранее 7 апреля.