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Ледоход на Оке начнется раньше времени
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Ледоход на Оке начнется раньше времени 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
5-6 апреля в Оке, устье и нижнем течении Жиздры и Угры ожидается резкий подъем уровня воды. Как сообщили в пресс-службе Главного МЧС России по Калужской области, произойдет это из-за сброса воды в водохранилищах Орловской ТЭЦ и Черепецкой ГРЭС. Попав в Оку, вода взломает лед. В связи с этим в МЧС категорически не рекомендуют выходить на лед Оки и ее притоков с 5 апреля. Вблизи Оки также рекомендуется проявлять осторожность, но угрозы объектам экономики и жилым домам сброс воды не представляет. Ранее, напомним, в МЧС прогнозировали, что вскрытие Оки произойдет не ранее 7 апреля.
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