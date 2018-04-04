Культура и цивилизация. Диалог культур в современном мире — новый формат, VR 360

Совсем скоро учащиеся шестых и седьмых классов школы № 1018 района Ново-Переделкино одними из первых смогут посмотреть фильм «Москва многоконфессиональная» в очках виртуальной реальности в стенах Мосгордумы в рамках программы «Диалог культур».

Ребята являются активными участниками проекта и уже посетили четыре основные площадки: Высоко-Петровский монастырь, Духовное Управление Мусульман «Московский Муфтият», Еврейский музей и Центр толерантности и Московский Буддийский центр.

На заключительной, пятой экскурсии школьники встретятся с автором «Диалога культур» — депутатом столичного парламента Антоном Палеевым , подведут итоги и первыми из всех участников данного проекта посмотрят видео «Москва многоконфессиональная» в формате видео 360.

Это виртуальное образовательное путешествие создано Московским центром развития кадрового потенциала образования по инициативе Департамента образования города Москвы

Ранее на заседании комиссии Московской городской Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, которое состоялось 26 марта 2018 года в Московской городской Думе, эксперты посмотрели фильм «Москва многоконфессиональная» в очках виртуальной реальности VR 360.

Все присутствующие были едины во мнении, что такие проекты необходимо развивать и интегрировать в образование.

Директор Центра педагогического дизайна и цифровой педагогики МЦРКПО Юлия Федорова подчеркнула, что подобные технологии доступны абсолютно каждому и внедрение их в процесс обучения позволяет «оставить ученика наедине с образовательным контентом, дать ему возможность управлять им, учиться и не отвлекаться на внешние факторы».

На заседании комиссии также были подведены итоги успешной реализации проекта «Диалог культур». Антон Палеев отметил, что «это программа экскурсий для старшеклассников, включающая посещение религиозных и культурных объектов города Москвы и непосредственное общение с представителями различных конфессий, на протяжении 3 -х лет функционирует четко и организованно.

В ней приняли участие более 700 школьников, которые по окончанию получают именные сертификаты участника проекта „Диалог культур“ и памятные сувениры».