Из-за долгов ТСЖ выборгские детсады и роддом отключают от тепла. А что делает полиция?

2 апреля в здании выборгской администрации прошло совещание, посвященное долгам местных ТСЖ. Больше всего вопросов возникло к ТСЖ «Единство Плюс» и ООО «Единство», которые задолжали ресурсоснабжающим организациям уже более 30 миллионов рублей. На их руководителя Н. А. Болдырева еще в октябре 2017 года возбудили уголовное дело, но с места оно так и не двинулось.

Суммарный долг вышеупомянутых ТСЖ уже превысил 26 миллионов рублей. Судом вынесены судебные решения о взыскании с ТСЖ «Единство» и «Единство плюс» 19,6 миллионов рублей. Известно также, что в суд готовится иск еще на 6 миллионов рублей. Во время заседания представитель ТСЖ-должника заявлял, что уже решает вопрос с «УК по ЖКХ», но представитель «УК по ЖКХ» опроверг сказанное и заявил, что ни одного звонка от представителей «Единства» не было.

Печально прославились ТСЖ «Единство» и «Единство плюс» еще в прошлом году, когда ivbg.ru опубликовала схемы, по которым деньги добросовестных собственников жилья, входящих в вышеупомянутые ТСЖ, предположительно участвовали в преступных схемах вывода средств из легального оборота. Тогда же Выборгский район впервые и услышал об их руководителе Н. А. Болдыреве, в отношении которого УМВД по Выборгскому району Ленобласти возбудило уголовное дело. По версии следствия, Болдырев не исполнял должным образом договорных обязательств с ОАО «Выборгтеплоэнерго» на поставку тепловой энергии. Из корыстных побуждений Болдырев не перечислял денежные средства поступивших на счет Общества от потребителей в адрес ОАО «Выборгтеплоэнерго». В дальнейшем денежные средства Болдырев использовал по своему усмотрению, а не на оплату тепловой энергии и горячей воды. В октябре 2017 года в отношении Болдырева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По ч.1 ст.201 горе-руководитель может быть наказан штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.