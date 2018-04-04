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Фискалы рассказали, как уточнить 2-НДФЛ если изменились персданные работника
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Фискалы рассказали, как уточнить 2-НДФЛ если изменились персданные работника 

Время бухгалтера 1 час назад
Форма справки 2-НДФЛ утверждена Приказом ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@. Во втором разделе бланка отражаются персданные налогоплательщика: ФИО, адрес и паспортные данные. Эти сведения вносятся в справку на основании паспорта. Если данный раздел заполнен по всем правилам и других нарушений в форме нет, то НДФЛ-отчет считается принятым в полном объеме.
В рассматриваемой ситуации компания корректирует 2-НДФЛ за предыдущие периоды. В этот момент персданные сотрудника изменились. Как заполнить уточненку по НДФЛ? По мнению налоговой службы, в скорректированный бланк нужно вписать обновленные сведения о физлице. Кроме того, по заявлению последнего компания должна выдать работнику справку за прошлые годы с учетом его обновленных персданных.
ПИСЬМО ФНС РФ от 27.03.2018 № ГД-4-11/5667@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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