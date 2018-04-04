Обучающий семинар для молодых журналистов провели в Подмосковье 

В доме правительства Московской области в среду прошел обучающий семинар для учеников региональных школ юного журналиста, на мероприятии присутствовали около 70 представителей молодежных редакций, передает корреспондент РИАМО.
Мероприятие провела заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Елена Чернова. С лекцией «Международное положение современной России» перед молодыми журналистами выступил политолог, кандидат исторических наук, профессор МГИМО, глава нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества Андраник Мигранян.
«У меня очень приятное впечатление от этого общения. Я видел заинтересованность у участников. Люди пришли, чтобы услышать, чтобы понимать, что происходит», — сказал Мигранян.
Он отметил, что в ходе лекции рассказал собравшимся об основных аспектах отношений России с Западом.
По окончании лекции молодые журналисты — представители СМИ из разных муниципалитетов Подмосковья — смогли задать спикерам свои вопросы.
«Характер вопросов показывает заинтересованность, что они хотят во всем этом разобраться», — подчеркнул Мигранян.