Обучающий семинар для молодых журналистов провели в Подмосковье

В доме правительства Московской области в среду прошел обучающий семинар для учеников региональных школ юного журналиста, на мероприятии присутствовали около 70 представителей молодежных редакций, передает корреспондент РИАМО

«У меня очень приятное впечатление от этого общения. Я видел заинтересованность у участников. Люди пришли, чтобы услышать, чтобы понимать, что происходит», — сказал Мигранян.

Он отметил, что в ходе лекции рассказал собравшимся об основных аспектах отношений России с Западом.

По окончании лекции молодые журналисты — представители СМИ из разных муниципалитетов Подмосковья — смогли задать спикерам свои вопросы.

«Характер вопросов показывает заинтересованность, что они хотят во всем этом разобраться», — подчеркнул Мигранян.