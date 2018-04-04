Билан и Сухоруков прочтут текст Тотального диктанта в Таллине 

Певец Дима Билан и актёр Виктор Сухоруков прочтут текст Тотального диктанта в Таллине, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Акция пройдёт на трёх площадках, а не на одной, как было два последних года.
Сухорукова услышат участники диктанта в Центре русской культуры, а Билана — в концертном зале Nordea.
Кроме того, в аудитории Таллинского университета текст прочитает лектор Наталья Чуйкина.
Ранее сообщалось, что Тотальный диктант пройдёт в двух городах КНДР.
Также НСН сообщала, что объявлена тема Тотального диктанта 2018 года.