Билан и Сухоруков прочтут текст Тотального диктанта в Таллине

Акция пройдёт на трёх площадках, а не на одной, как было два последних года.

Сухорукова услышат участники диктанта в Центре русской культуры, а Билана — в концертном зале Nordea.

Кроме того, в аудитории Таллинского университета текст прочитает лектор Наталья Чуйкина.

Ранее сообщалось, что Тотальный диктант пройдёт в двух городах КНДР

Также НСН сообщала, что объявлена тема Тотального диктанта 2018 года.