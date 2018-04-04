Ещё
Билан и Сухоруков прочтут текст Тотального диктанта в Таллине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билан и Сухоруков прочтут текст Тотального диктанта в Таллине 

RT на русском 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Певец Дима Билан и актёр Виктор Сухоруков прочтут текст Тотального диктанта в Таллине, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Акция пройдёт на трёх площадках, а не на одной, как было два последних года.
Сухорукова услышат участники диктанта в Центре русской культуры, а Билана — в концертном зале Nordea.
Кроме того, в аудитории Таллинского университета текст прочитает лектор Наталья Чуйкина.
Ранее сообщалось, что Тотальный диктант пройдёт в двух городах КНДР.
Также НСН сообщала, что объявлена тема Тотального диктанта 2018 года.
RT на русском: последние новости
Самойлова рассказала о советах от Аллы Пугачёвой ФСИН поддержала идею использовать наставничество для адаптации в обществе экс-заключённых В больнице рассказали о состоянии Сергея Скрипаля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии177
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»318
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна89
В Финляндии мужчина родил ребенка65
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение