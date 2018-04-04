МОЭСК оборудует питающие центры «Шереметьево» дизель-генераторными установками

"Дополнительное же оборудование дизель-генераторными установками вызвано необходимостью «обеспечить надежность электроснабжения международного аэропорта „Шереметьево“ в случае форс-мажорных обстоятельств», — цитируется в релизе начальник службы подстанций северного филиала МОЭСК Александр Бережной

По его словам, «Шереметьево», «Аэропорт» и «Планерная» в ходе комплексной реконструкции оснащены новым силовым и коммутационным оборудованием.

Установка ДГУ ведется в рамках мероприятий, которые проводит МОЭСК для обеспечения надежности питания спортивных объектов и объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Среди них и международный аэропорт «Шереметьево», нагрузка на который во время чемпионата увеличится. Как отмечается в сообщении, в этот период аэропорты Московского авиационного узла примут значительную часть пассажиропотока — около 280–290 тысяч человек в день, что на 20–30 тысяч превысит обычные показатели.

Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве Казани , Нижнем Новгороде, Самаре Саранске , Ростове-на-Дону, Сочи