Розыгрыш iPhone X в Якутии закончился скандалом

Скандалом завершился розыгрыш смартфона iPhone X, который проводила в Якутии одна из служб доставки суши. Сам розыгрыш был запечатлен на видео.

На кадрах видно, что ведущая вынимает из корзины номера победителей. Однако, вытащив один из них, она вдруг замялась и с неуверенностью в голосе произнесла: «Номер 2014». Когда ее попросили показать номер, она поскребла табличку пальцем и объявила, что не может его увидеть, поскольку он «стерся».

Затем она предложила разыграть победителя еще раз. Вытащив табличку, она поздравила участника под номером 2114.

Странные манипуляции ведущей вызвали негодование. По мнению пользователей соцсетей, розыгрыш дорогого приза был проведен с грубыми нарушениями.

Свои возмущенные комментарии в паблике Djiikey оставили более 400 человек, сообщает sakhapress.ru.