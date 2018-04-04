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Ведущие рекрутёры региона рассказали о кадровом дефиците на конференции в Воронеже
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Ведущие рекрутёры региона рассказали о кадровом дефиците на конференции в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Cамыми востребованными в ближайшие 5 лет останутся специалисты по информационным технологиям.
Как меняется рынок труда, заменят ли сотрудников роботы и как общаться с молодыми специалистами — эти вопросы обсудили около 20 работодателей Черноземья на межрегиональной конференции.
Рекрутёры уверены: самыми востребованными в ближайшие 5 лет останутся специалисты по информационным технологиям. По прогнозам нехватка кадров в этой сфере в России скоро достигнет отметки в один миллион человек. Уже сейчас крупные компании собирают «цифровые таланты» по всей стране.
Впрочем, кадровики отмечают, что молодые специалисты вне зависимости от образования ведут себя не так, как предыдущее поколение. Например, своей первой работе после вуза они готовы посвятить не более 2 лет, всё чаще предпочитают трудиться удалённо или развивать собственное дело. — Молодые специалисты вообще не очень понимают, где бы они хотели работать. И первое там, второе, третье место работы для них — это пробная история. Работодатели жалуются, что молодой специалист приходит на собеседование, кладёт на стол диплом и говорит: «Я стою 50 тысяч, 60 тысяч». Это, конечно, не радует работодателей, потому что теоретические знания — это не всё, что нужно хорошему профессионалу, — отметила директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова.
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