Как ТОР изменят жизнь бывших шахтерских городов Дона

Донецк РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. / ТАСС /. Территории опережающего развития (ТОР), которые появятся в моногородах Зверево Ростовской области , позволят серьезно изменить ситуацию в этих шахтерских городах в приграничной зоне. Уже сейчас инвесторы планируют построить там, где раньше добывали только уголь, инновационное химпроизводство, перепелиную ферму, мельницу и разбить фруктовые сады, и таким образом трудоустроить за 10 лет более 1,5 тыс. человек.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил статус ТОР Донецку и Звереву, подписав соответствующее постановление. На федеральном уровне для резидентов ТОР имеются существенные преференции, среди которых пониженные тарифы страховых взносов, нулевая ставка налога на прибыль, уплачиваемая в федеральный бюджет, а также снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в областной бюджет, льготы по налогам на добычу полезных ископаемых, имущество организаций и земельному налогу. Власти Ростовской области рассчитывают, что создание ТОР позволит получить поддержку на строительство и ремонт дорог и инфраструктуры.

"Чем больше инвестиций мы привлечем в города, тем больше рабочих мест будет создано. Появятся новые перспективы трудоустройства и для молодежи, и города получат новый виток развития. Это все повлечет за собой развитие социальной инфраструктуры, жилищного строительства", — пояснили в министерстве экономического развития Ростовской области.

В Ростовской области уже есть успешный пример создания ТОР. Первая на юге России ТОР появилась на территории бывшего шахтерского города в Гуково в 2016 году. Сейчас на площадке работают девять резидентов, которые реализуют проекты по строительству теплиц, производству углеродсодержащих материалов и другие с потенциальным объемом инвестиций свыше 11 млрд рублей. Как ранее сообщил ТАСС замглавы региона Юрий Молодченко , пять компаний могут стать новыми резидентами Гуково в 2018 году, таким образом число резидентов возрастет до 13-15.

"Туда [в Гуково] уже пришли первые резиденты, часть локального бизнеса структурировала свои планы развития в проекты. Чтобы уравнять стартовые возможности для Зверева и Донецка относительно окрестностей Ростова-на-Дону, режим ТОР был жизненно необходим. Что касается Донецка, мне кажется, там стартовые условия более тяжелые, чем у Зверево и Гуково, поэтому для Донецка режим ТОР — непременное условие развития, географически город находится в таком месте, что ему довольно сложно было в последние лет 20 привлекать новых инвесторов", — сказал ТАСС гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков

Шахтерские моногорода

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза считает, что в первую очередь при выборе территории для размещения производства теперь бизнес будет ориентироваться на налоговые льготы, хотя раньше «не шел туда, потому что с исторических времен это были шахтерские территории». «Эти все города определялись удаленностью от Ростова-на-Дону. Налоговые льготы скомпенсируют проблемы удаленности, квалификационных требований к сотрудникам. Бизнес будет проводить обучение персонала», — сказал он ТАСС.

В Звереве, основанном в 1819 году, живут около 20 тыс. человек, в город работает крупнейшая шахта в Европе — компания «Шахтоуправление „Обуховская“, где добывают кокс. Донецк — тоже шахтерский город, в нем проживают около 48 тыс. человек, расположена крупная шахта „Юго-Восточная“.

Как рассказала ТАСС заместитель главы администрации Зверева Марина Бербеко, почти весь промышленный потенциал города сосредоточен на угледобывающем производстве. „В Звереве самый низкий уровень диверсификации экономики в Ростовской области. Практически весь промышленный потенциал города — более 92% — сосредоточен на градообразующем предприятии, которое относится к угледобывающим производствам. Для перелома данной ситуации было необходимо получение статуса ТОР“, — пояснила она.

По словам Бербеко, создание ТОР позволит снизить социально-экономическую напряженность в моногородах, улучшить демографическую ситуацию и повысить качество жизни населения. Аналогичная ситуация в Донецке — по словам главы администрации города Андрея Ковалева , статуса ТОР тоже ждали, поскольку это позволит „способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия“.

Удачное расположение

В ближайшее время первые резиденты начнут регистрироваться в новых ТОР. Власти рассчитывают, что это позволит создать по 800 рабочих мест в каждой из них и привлечь около 3 млрд рублей инвестиций (1,2 млрд рублей — в Зверево, более 1,5 млрд — Донецк). По словам Буракова, эти территории рассматриваются, прежде всего, как индустриальные, так как там „профицит трудовых ресурсов, люди технических специальностей“.

Руководитель проекта „Рапиры“ Сергей Бутеев рассказал ТАСС, что в компании планируют построить в Донецке фабрику по производству текстильных и махровых изделий. Больше всего Донецк привлекает из-за близости к Москве . „Чисто экономически город этот привлекателен: 890 км по трассе М-4 — удаление от Москвы, порядка 10 часов езды [до Москвы]. Очень хорошее транспортное расположение, удобное портовое расположение — Новороссийск близко“, — сказал он.

По данным администрации Зверева, более 10 компаний подтвердили свою заинтересованность в получении статуса резидента ТОР. Среди них -»Аквахим", которая реализует проект по производству фильтров нового поколения для бытовой и промышленной теплотехники. По словам руководителя проекта Игоря Самодурова, льготы ТОР помогут в короткие сроки расширить производство. Также он отметил удобное расположение города.

"У нас производство фильтров, средств для предотвращения, удаления солевых отложений, сейчас планируем расширяться, нам выделили участок земли, в этом году планируем на 80% построить производственные помещения. Местоположение самого города нас очень устраивает по логистике", — пояснил он ТАСС, добавив, что статус резидента ТОР позволит компании «перешагнуть некоторые ступени развития и сократить сроки расширения производства».

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве экономического развития, в Донецке также планируется выращивать осетровых рыб, создать заводы по производству полимерных нитей, алюминиевой клипсы, кирпича, строительных конструкций, разбить питомник плодовых деревьев, построить фруктохранилища, перепелиную ферму.

В Зверево построят мельницу, появится производство по переработке новых видов отходов, уличной мебели, малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, создадут овощехранилище с цехом глубокой переработки, малое агропроизводственное предприятие. Планируется, что по итогам 2018 года статус резидентов в каждом ТОР получат не менее трех компаний.

Вода, свет и новые дороги

В министерстве экономического развития Ростовской области рассчитывают, что в городах будет развиваться социальная инфраструктура. Сейчас уже сформирована дорожная карта по развитию Зверева и Донецка, рассказал ТАСС Молодченко. Он считает, что после присвоения статуса территории опережающего развития в городах появятся новые дороги, объекты энергетики и водоснабжения.

"Сегодня есть и рабочая карта, программа. Каждый из этих городов представит свою программу развития, но уже потенциально есть довольно большое количество резидентов, которые хотели бы локализоваться на этих двух территориях", — пояснил он.

По его словам, есть «большая поддержка федерального центра», поэтому в первую очередь в регионе развивают инфраструктуру и создают нормативно-правовые акты, которые позволяют при стартапах снизить затраты. «Инфраструктура, прежде всего — это и дороги, и энергетика, и водоснабжение», — подчеркнул вице-губернатор.