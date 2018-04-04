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В Самарской станции скорой помощи заработал единый диспетчерский центр
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В Самарской станции скорой помощи заработал единый диспетчерский центр 

Волга Ньюс 1 час назад
Фельдшеры и врачи переехали в новое помещение, где количество рабочих мест увеличилось с 12 до 20. При этом пространство разделили на функциональные зоны, а звукопоглощающие панели на стенах и потолке создают для сотрудников комфортную атмосферу. Теперь в одной комнате сидят диспетчеры, которые принимают сообщения, определяют их срочность (неотложный или экстренный), заполняют с помощью специальной программы карту вызова и передают ее специалистам, которые находятся в другом зале. Те, в свою очередь, ищут подходящую бригаду в зависимости от адреса и категории вызова. Также в ЕДЦ работают два старших врача, которые могут проконсультировать диспетчеров и бригады по всем возникшим вопросам.
"Вызовы поступают каждую минуту, в сутки принимаем до двух тысяч звонков, — говорит фельдшер Александр Лакеев. — Особенно их много в дни с плохой погодой. Также пятница и суббота самые насыщенные дни, когда люди отдыхают после рабочих будней. Современные технологии помогают отслеживать местонахождение бригад и оперативно распределять их по вызовам. Работать в новом помещении стало намного удобнее и комфортнее".
"Единый диспетчерский центр создавался для того, чтобы обрабатывать большее количество вызовов за счет увеличения диспетчерской группы, а также чтобы территориально присоединить к нам Волжский район, — рассказывает главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов. — За счет этого мы сможем использовать бригады, которые находятся на территории района. Эти 9-10 дополнительных бригад очень помогут городу, так как сейчас они работают с гораздо меньшей интенсивностью".
Кроме того, ЕДЦ позволит управлять бригадами во время проведения чемпионата мира по футболу. «Здесь будет открыта виртуальная подстанция стадиона „Самара Арена“, где отдельная группа будет работать исключительно с 25 дополнительными бригадами, — сообщил Вячеслав Малахов. — Их сформируют специально, чтобы оказывать скорую медицинскую помощь в рамках проведения ЧМ».
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