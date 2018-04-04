Ярославская область и земля Гессен планируют укрепление партнерских отношений в сферах фармацевтики и образования

— Партнерские связи нашей области и федеральной земли Гессен успешно развиваются более 25 лет, — сказал Роман Колесов. — За эти годы реализовано множество совместных проектов в различных сферах. Уверен, что у нас большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в бизнесе, сельском хозяйстве, образовании, молодежной политике, туризме и охране природы.

Участники встречи отметили, что в регионе созданы все условия для привлечения инвесторов, Правительство области приняло комплекс мер по созданию «зеленого коридора» для реализации новых проектов. В числе перспективных направлений взаимодействия было названо фармацевтическое. В частности, в октябре в Гессене будут организованы Дни российской фармацевтики.

Йенс Байкюфнер подтвердил готовность немецкой стороны к развитию и расширению партнерских отношений. Стороны планируют совместные мероприятия в сфере земельного менеджмента и геоинформатики, образовательные программы и студенческий обмен, участие в международном форуме «Евразийский образовательный диалог» и экономическом форуме «Инновации. Бизнес. Образование». Также предусмотрена реализация проекта по подготовке педагогов для преподавания немецкого языка в школах.

В этом году в регионе при поддержке Министерства культуры и Академии гражданского образования Гессена в 14-й раз пройдет ежегодный фестиваль «Дни культуры Германии».

Ярославль — единственный город в России, имеющий опыт организации такого мероприятия, — подчеркнул Йенс Байкюфнер. — Оно демонстрирует интерес области к расширению партнерских связей. Мы готовы поддержать соответствующие инициативы.