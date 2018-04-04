В патриархии отреагировали на историю с поющим «Мурку» священником

Ранее в Сети был выложен видеоролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет «Мурку».

«Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого. Неважно, чем занимаются наши собратья у себя дома, хотя надо надеяться, что в большинстве своем ничем предосудительным. Но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь «Мурку» — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан», — написал Волков на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что эта ситуация может негативно отразиться на восприятии священников РПЦ в обществе.

«Надо, конечно, нам что-то делать с порой возникающей проблемой стилистического несовпадения нашей формы и нашего содержания. Печально. Печальнее всего, что по этому ролику многие судят о всей Церкви, о всех ее священниках. И тут уже ничего не объяснишь», — написал Волков.

Он также предположил, что видео может быть монтажом, но добавил, что это «маловероятно».