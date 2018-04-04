Ещё
В патриархии отреагировали на историю с поющим «Мурку» священником
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В патриархии отреагировали на историю с поющим «Мурку» священником 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Поступок священника, который спел «Мурку» в трапезной храма, находится за гранью допустимого, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и вся Руси Кирилла священник Александр Волков.
Ранее в Сети был выложен видеоролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет «Мурку».
«Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого. Неважно, чем занимаются наши собратья у себя дома, хотя надо надеяться, что в большинстве своем ничем предосудительным. Но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь «Мурку» — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан», — написал Волков на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что эта ситуация может негативно отразиться на восприятии священников РПЦ в обществе.
«Надо, конечно, нам что-то делать с порой возникающей проблемой стилистического несовпадения нашей формы и нашего содержания. Печально. Печальнее всего, что по этому ролику многие судят о всей Церкви, о всех ее священниках. И тут уже ничего не объяснишь», — написал Волков.
Он также предположил, что видео может быть монтажом, но добавил, что это «маловероятно».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пластиковые горшки на Высоком мосту в Калининграде заменят на металлические Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области Госдеп не смог объяснить желание Хиллари Клинтон замять обсуждение «Новичка»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда247
Япония заявила протест России150
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»84
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек104
Бориса Джонсона поймали на лжи о России247
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение