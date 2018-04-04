19 аварийных домов в центре Нижнего Новгорода снесут к июню

19 аварийных домов в Нижегородском районе города вскоре будут снесены, сообщает пресс-служба администрации города.

Здания на улицах Грузинской, Малой Ямской, 3-ей Ямской, Маслякова, Сеченова, Чернышевского, Дальней, Большой Перекрестной, на Сенной площади и в Лудильном переулке демонтируют до 15 июня. На это будет потрачено 18 млн рублей.

«Всего же по состоянию на 1 апреля в Нижегородском районе расселен 91 аварийный дом. На их отключение от инженерных коммуникаций и последующий демонтаж потребуется 96,8 млн рублей. Еще в отношении 20-ти домов ведется работа по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Их мы в ближайшее время законсервируем и ограничим в них доступ посторонних лиц», — рассказал первый заместитель главы администрации Нижегородского района Александр Вовненко.

Сообщается, что к июлю 2018 года планируется завершить расселение еще 38 домов. После этого областная целевая программа «Волнового переселения граждан из аварийного жилищного фонда» в Нижегородском районе будет завершена.