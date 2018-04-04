Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в Швеции

Роспотребнадзор выступил с предупреждением о вспышке сальмонеллёза в Швеции и призвал учитывать эту информацию при планировании поездок.

Как сообщает kp.ru, о распространении заболевания заявили в шведской академии ветеринарии.

Там отметили, что причиной вспышки стали кошки, употребляющие в пищу заражённых мелких птиц. С начала года зарегистрировано более 1 тыс. питомцев с сальмонеллёзом.

После общения с больными кошками в шести графствах заразились десять дошкольников.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдения личной гигиены при контакте с животными, а также о повышенном внимании к состоянию здоровья своих питомцев.

Ранее, как передавало ФАН, Роспотребнадзор предупредил о повышенной активности вирусов гриппа А и В в странах Северной, Южной и Западной Европы.