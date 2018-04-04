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Коммунальный рейтинг создается в Самарской области
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Коммунальный рейтинг создается в Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Каждая управляющая компания получит оценку: хорошо она работала в прошлом году или не очень. Этой теме посвятила свое заседание комиссия по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты региона. Рейтинг будет готов до 1 июня, уже есть черновой вариант. Он составлен на основе данных жилищной инспекции и самих управляющих компаний. Общественники предложили учесть оценку работы коммунальщиков собственниками жилья. Они должны рассказать, как обслуживающие организации взаимодействуют с людьми.
”Как работает диспетчер, принимает он заявки хорошо или хамит, как работает слесарь, электрик, выполняют ли они эти работы, не требуют ли за них каких-то дополнительных денег — вот обычные вопросы, на которые люди будут отвечать, голосовать и ставить оценки УК”, — рассказал Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области.
Представители власти обеими руками за. По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ губернии Андрея Абриталина, подобные критерии сделают оценку более объективной и прозрачной.
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