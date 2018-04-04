Виктория Дайнеко похвасталась частой сменой автомобилей

Стильные наряды, безупречный макияж и шикарные автомобили являются частью имиджа многих звезд шоу-бизнеса. Но если многие селебрити не стесняются нанимать водителей, то есть и те, кто с удовольствием сам водит машину и гордится своими умениями. Среди них и певица Виктория Дайнеко , которая рассказала о своих предпочтениях в транспорте.

Не всем ездить на метро и другом общественном транспорте. Знаменитости, которые прославились своими талантами, могут позволить себе передвигаться на иномарках. Не все афишируют свои автомобили, но среди звезд-женщин много тех, кто любит хвастаться личным авто. 30-летняя Виктория Дайнеко не скрывает радости от того, что может позволить себе его купить.

Звезда опубликовала фото в машине, отметив, что на славу «покаталась». Она рассказала, какой именно транспорт предпочитает: «Я обожаю авто. Маленькие, Большие, дорогие и нет, спортивные, городские, внедорожники и родстеры. У меня есть только одна слабость — я сума схожу по новым машинам и редко когда меняю авто реже, чем раз в год-полтора. Аромат авто, которое только что выехало из салона, ни с чем не сравнить».

Поклонники оценили откровения артистки и многие порадовались за нее. Но были и те, кто не понимает, зачем Виктория демонстрирует свою успешность в период кризиса, ведь далеко не все люди ее возраста могут позволить купить себе машину, а о том, чтобы менять ее каждые год-полтора и речи нет. В соцсетях обсуждают заявление певицы: «Умничка! Удачных дорог! Зеленых светофоров!» «Как же у вас избранных все легко и обыденно». «Викуся, ты — красотка, молодец!»

«Частой сменой авто похвасталась, вот мне бы так!» «Даже представить не могу, менять машину раз в год. Мы, наверное, живем на разных планетах». «Мне кажется, это у всех автомобилистов так, я тоже раз в год два меняю авто, всегда хочется еще лучше». «Как я тебя понимаю… Три дня машина была в сервисе, думала с ума сойду… Сегодня забрала, счастье через край!». «Штаны бы раз в год поменять, не то что машину».

Звезды не скрывают, что могут позволить себе многое из того, о чем другим приходится только мечтать, в том числе дорогие иномарки. А некоторые считают себя непревзойденными автомобилистами. Телеведущая Алена Водонаева и вовсе считает себя лучшим водителем, так как «круче» себя она не встречала.