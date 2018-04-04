Москва назвала Татарстан лидером по созданию комфортной городской среды 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень назвал Татарстан одним из лидеров по созданию комфортной городской среды. По оценке Меня, республика опережает другие регионы России по выдвинутым предложениям, которые могли бы тиражироваться на территории всей страны, сообщает пресс-служба минстроя РТ. В изменение городской среды республики вовлечены, как власти, так и жители Татарстана, добавляет Мень. Ранее президент России Владимир Путин отметил успехи Казани в создании комфортной городской среды. Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в России с 2017 года. В Татарстане работа в данном направлении началась в 2015 году.