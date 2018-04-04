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Об эпохе князя Александра Невского расскажут юным жителям Войковского
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Об эпохе князя Александра Невского расскажут юным жителям Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Для учеников школы №717 на улице Зои и Александра Космодемьянских 18 апреля проведут лекцию, посвященную личности Александра Невского. Подробности сообщил один из организаторов.
— В ходе встречи библиотекарь-историк расскажет аудитории о событиях XIII века, развернувшихся на землях Новгородской республики, Владимиро-Суздальского княжества и Карельской земли, и о Невской битве, — пояснили организаторы. — Отдельное внимание будет уделено личности князя Александра Невского, его заслугам перед Отечеством.
Также дети увидят фото— и видеопрезентацию, ознакомятся с исторической литературой, картами и альбомами. (ео)
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