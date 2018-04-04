Об эпохе князя Александра Невского расскажут юным жителям Войковского

Для учеников школы №717 на улице Зои и Александра Космодемьянских 18 апреля проведут лекцию, посвященную личности Александра Невского . Подробности сообщил один из организаторов.

— В ходе встречи библиотекарь-историк расскажет аудитории о событиях XIII века, развернувшихся на землях Новгородской республики, Владимиро-Суздальского княжества и Карельской земли, и о Невской битве, — пояснили организаторы. — Отдельное внимание будет уделено личности князя Александра Невского, его заслугам перед Отечеством.

Также дети увидят фото— и видеопрезентацию, ознакомятся с исторической литературой, картами и альбомами. (ео)