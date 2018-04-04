В Пскове обсудили мероприятия в честь 73-й годовщины Великой Победы

Заседание оргкомитета по празднованию 73-й годовщины Великой Победы состоялось в Пскове под председательством заместителя главы администрации города Александра Коновалова

В совещании приняли участие представители всех задействованных в проведении праздника служб и ведомств, депутаты Псковской городской Думы . Участники заседания обсудили общую концепцию торжеств, схему размещения праздничных площадок, места проведения траурных мероприятий, организацию Парада Победы и народных гуляний.

Уборку праздничного пространства обеспечит Управление городского хозяйства, торговлю — отдел потребительского рынка и услуг совместно с МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга». Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка на массовых мероприятиях, взаимодействия с советом ветеранов, Центром «Патриот», МЧС , «Скорой помощью».

Начальник Управления культуры администрации города Юрий Мартынов рассказал, что основные праздничные мероприятия в Пскове начнутся 8 мая с торжественно-траурных митингов и возложения цветов в местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот же день пройдет прием главы города ветеранов и тожественный ритуал возложения гирлянды воинской славы к могиле Неизвестного Солдата.

9 мая запланирован парад воинов Псковского гарнизона и плац-концерт на Октябрьской площади, который традиционно начнется в 10 часов утра. На оргкомитете обсудили возможность проведения парада военной техники, как и в прошлом году. Как сообщил представитель 76-ой дивизии, в торжественном прохождении войск псковского гарнизона по главной площади города примет участие более тысячи военнослужащих и около 60 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Парад завершится торжественным шествием ветеранов Великой Отечественной войны и Бессмертного полка от площади Ленина по Октябрьскому проспекту — улице Кузнецкой к Зеленому Театру. В День Победы праздничная программа в Зеленом театре начнется в 12 часов. Интерактивные площадки также будут работать в Летнем саду, Детском парке и в сквере у Дома офицеров.

Завершится День Победы салютом в 23.00.