Организации Вологды приглашают к участию в городском конкурсе на лучший коллективный договор

В 12-й раз организации города Вологды приглашаются к участию в городских смотрах-конкурсах «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав работников» и «На лучшую организацию работы по охране труда».

Конкурсы нацелены на развитие системы социального партнерства, повышение роли коллективного договора в регулировании социально-трудовых, экономических и профессиональных отношений, осуществление защиты прав работников, повышение активности и заинтересованности работодателей в договорном регулировании социально-трудовых отношений, создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, снижение производственного травматизма и профилактика возникновения профессиональных заболеваний.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 апреля 2018 по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 6, каб. 112. Подробную информацию о конкурсах и условиях участия в них можно уточнить по телефону — (8172) 72-91-21.