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Наталья Подольская панически боится потолстеть
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Наталья Подольская панически боится потолстеть 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@nataliapodolskayaНаталья Подольская панически боится потолстетьПевица Наталья Подольская (35) быстро смогла вернуться форму после родов. Однако на этом работа знаменитости над фигурой не закончилась: она активно занимается спортом и контролирует питание. Недавно звезда призналась, что очень опасается за свою фигуру, поэтому тщательно следит за внешностью:
Внешность — это часть моей работы. Поэтому я стараюсь держать в норме как физическую форму, так и волосяной покров.
Несмотря на развитие тренда боди-позитива среди знаменитостей, Наталья придерживается консервативных взглядов на красоту женской фигуры и признается, что лишний вес для нее — показатель проблем со здоровьем.
Я не хочу обидеть женщин, которые страдают излишним весом. Но лично мне нравится смотреть на стройных моделей.
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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) 24 Мар 2018 в 8:49 PDT  Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) 20 Мар 2018 в 11:10 PDT  Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) 5 Мар 2018 в 4:05 PST
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