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50 тысяч литров «паленого»спирта изъяли из оборота в Дзержинске в 2017 году
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50 тысяч литров «паленого»спирта изъяли из оборота в Дзержинске в 2017 году 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Дзержинские правоохранители изъяли из незаконного оборота 50 тысяч литров этилового спирта в прошлом году. Об этом сообщается на сайте администрации Дзержинска.
Согласно сообщению, в январе 2017 года в поселке Лесная поляна полицией было обнаружено незаконное производство незамерзающей жидкости с использованием этилового спирта. На предприятии изготовили 4300 литров готовой продукции, а также 150 тонн метилового спирта. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
По данным Росстата по Нижегородской области, в прошлом году от алкогольного отравления умер 161 человек.
В прошлом году к нам в стационар поступило 5 человек в очень тяжелом состоянии, спасти их не удалось. Они погибли в течение первых суток, — рассказал Александр Кондюрин, заведующий дзержинским филиалом ГБУЗ «Нижегородский областной наркологический диспансер».
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