50 тысяч литров «паленого»спирта изъяли из оборота в Дзержинске в 2017 году

Дзержинские правоохранители изъяли из незаконного оборота 50 тысяч литров этилового спирта в прошлом году. Об этом сообщается на сайте администрации Дзержинска.

Согласно сообщению, в январе 2017 года в поселке Лесная поляна полицией было обнаружено незаконное производство незамерзающей жидкости с использованием этилового спирта. На предприятии изготовили 4300 литров готовой продукции, а также 150 тонн метилового спирта. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

По данным Росстата по Нижегородской области, в прошлом году от алкогольного отравления умер 161 человек.