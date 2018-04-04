В Южной Корее население просят не смешивать насекомых с алкоголем

Власти Южной Кореи выступили с официальным предупреждением об опасности для здоровья нового интернет-тренда. Его поклонники смешивают ос со спиртным напитком и употребляют вовнутрь. Тысячи жителей Южной Кореи увлеклись новом интернет-трендом, в ходе которого они бросают друг другу вызов. Участникам этого испытания необходимо смешать некоторое количество ос с популярным в Корее алкогольным напиткам соджу. Министерство продовольственной и лекарственной безопасности страны в этой связи выпустило официальное заявление, в котором говорится о том, что подобная смесь представляет опасность для человека. Многим ошибочно кажется, что этот «коктейль» снижает артериальное давление и идет на пользу жертвам диабета. Кто-то даже добавляет в алкогольный напиток червяков и сороконожек, так как это тоже считается полезным.

Однако власти заявили, что подобная странная комбинация может привести к развитию тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок, способный вызвать смерть. Что же касается якобы существующих полезных свойств для здоровья этих напитков, то они не основаны ни на какой серьезной научной базе. Всё это не более чем обычные слухи. Ученые подчеркивают, что любому здравомыслящему человеку должно быть очевидно: осы и сороконожки несъедобны. Отметим, что в Южной Корее смешивания соджу с осами и другими насекомыми является давней традицией, и в последнее время люди стали активно делиться в интернете новыми рецептами, а также продавать уже приготовленные напитки в режиме онлайн. В этой связи власти страны почувствовали, что необходимо выступить с официальным предупреждением, пока этот тренд не вышел из-под контроля. Власти собираются вмешаться в нелегальную продажу подобной разновидности соджу для того, чтобы защитить здоровье граждан. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)