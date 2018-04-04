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Валерий Радаев: За эти 15 лет мы многому научились
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Валерий Радаев: За эти 15 лет мы многому научились 

АиФ 1 час назад
В Красноармейске сегодня прошел совет муниципальных образований региона. Темой пленарного заседания стали актуальные вопросы развития местного самоуправления к 15-летию федерального закона «Об общих принципах организации МСУ в РФ». В ежегодном мероприятии приняли губернатор области, районные депутаты, представители муниципальных образований.
Чтобы получить от традиционного форума больше отдачи, было решено несколько изменить формат мероприятий и включить тематические переговорные площадки. Валерий Радаев напомнил собравшимся о целях, которые поставил в своем послании Президент РФ Владимир Путин, в частности, о повышении ответственности органов местного самоуправления. Максимальное приближение к решению проблем жителей накладывает особенные требования.
— Страна — это регионы, а возможности регионов складываются из успехов территорий, каждого населенного пункта. Если люди чувствуют перспективу в решении повседневных проблем, — значит, муниципальная власть этими проблемами занимается, болеет душой, действует продуманно, учитывает мнение населения, — подчеркнул Валерий Радаев и отметил важность закона о местном самоуправлении, принятом 15 лет назад, — За эти годы мы многому научились.
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