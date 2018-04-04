Генпрокуратура проверит идею разрешить добычу байкальской нерпы

Комитет по экологии и охране окружающей среды опасается негативных последствий в случае реализации инициативы Минсельхоза разрешить добычу байкальской нерпы. По этому поводу комитет обратился в Минюст Генпрокуратуру с просьбой провести экспертизу проекта.

Право охоты на байкальскую нерпу предлагается вернуть в опубликованном проекте приказа министерства. Отметим, что Минсельхоз предлагает ряд условий. В частности, запрет на добычу будет распространяться на кормящих самок байкальской нерпы и детенышей на стадии белька. При этом убивать животное будет запрещено на плаву, а также на плавающих льдинах — с использованием огнестрельного оружия, гладкоствольных ружей, а также крючковой снасти. Охотиться на нерпу можно будет в определенное время и определенных местах.

Комитет на сегодняшнем заседании рассмотрел проект и принял решение направить соответствующие официальные запросы, сообщил его председатель Владимир Бурматов . Он напомнил, что на сегодняшний день вылов байкальской нерпы запрещен (правило действует с 2009 года). Исключение составляет только промысел коренных малочисленных народов.

— Акватория Байкала является единственным на планете местом, где обитает байкальская нерпа. Больше она нигде не живет. Понятно, что в отсутствие данных о популяции принимать такие решения нельзя, — уверен глава комитета. — Если охота на нерпу начнется, ее придется брать под защиту точно так же, как дальневосточных леопардов или амурских тигров.

Чтобы этого не допустить, депутаты предложили Минюсту провести антикоррупционную экспертизу проекта приказа. А Генпрокуратуре — проверить приказ на предмет соответствия законодательству.

По словам Бурматова, в комитет уже поступили десятки обращений граждан, которые просят не допустить истребления байкальской нерпы.