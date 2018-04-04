Депутаты просят Генпрокуратуру проверить законность разрешения Минсельхоза на вылов нерпы

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды просит Генпрокуратуру Минюст проверить на коррупционную составляющую и законность инициативу Минсельхоза России разрешить вылов байкальской нерпы. Соответствующее решение было поддержано депутатами комитета в среду.

«В адрес комитета поступают десятки обращений с просьбой не позволить уничтожение этого вида, обитающего лишь на территории Байкала и не встречающегося более нигде на планете. Мы запросили Минюст и Генпрокуратуру проверить законность и коррупционную составляющую инициативы Минсельхоза», — сказал глава комитета Владимир Бурматов

По его словам, подобным образом депутаты уже смогли защитить Красную книгу от нападок на неё со стороны Минприроды

«Тогда приказ не прошёл антикоррупционную экспертизу, был возвращён обратно в Минприроды, а Генпрокуратура включилась в процесс и взяла проблему на контроль», — сказал он.