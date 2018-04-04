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Карантин по бешенству животных установили в Волоколамском районе
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Карантин по бешенству животных установили в Волоколамском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В деревне Дьяково Волоколамского района Подмосковья установили карантин по бешенству животных, соответствующее распоряжение губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных пункта: деревня Дьяково сельского поселения Осташевское Волоколамского района», — говорится в тексте распоряжения.
Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается от южной границы рабочего поселка Сычево до западной границы деревни Красная Гора, далее на юг вдоль границы Волоколамского района до южной границы деревни Сычево.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.
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