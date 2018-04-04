На территории храма святителя Николая у Соломенной сторожки в САО пройдет освящение пасхальной снеди

В преддверии праздника Светлого Христова Воскресения в Великую Субботу 7 апреля с 11.30 до 20.00 на территории храма святителя Николая у Соломенной сторожки (ул. Ивановская, д.3) будет проходить освящение пасхальной снеди (куличей, яиц, пасох).

Крестный ход начнется в 0.00, после чего последует Праздничное Пасхальное богослужение. Помимо ночной службы в воскресный день будет совершаться утренняя Праздничная Божественная Литургия — в 9.00.

В 2018 году Пасха приходится на 8 апреля. Слово «Пасха» значит с еврейского «прехождение, избавление». Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление чрез Христа всего человечества от рабства дьяволу и дарование нам жизни. По важности благодеяний, полученных нами чрез Воскресение Христово, Пасха является Праздником праздников и Торжеством из торжеств, поэтому и Богослужение этого Праздника отличается величием и необычайною торжественностью.

Задолго до полуночи верующие стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающего Пасхального Торжества. Перед самою полуночью священнослужители исходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, ходившим рано ко гробу, обходят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с возженными свечами, выражая тем духовную радость Праздника Воскресения Христова.

Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы у дверей гроба Христова. И здесь священник, подобно ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о воскресении Христовом, первый возглашает радостную песнь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь троекратно повторяется священнослужителями и хором.

С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней (в этом году с 8 по 14 апреля), то есть всю неделю, от собственно Пасхи до Недели Фоминой. Эта неделя называется «Светлая Пасхальная Седмица». Каждый день недели тоже называется светлым — Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т. д., а последний день — Светлая Суббота. Эти дни празднования Христова Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где «времени уже не будет» (Откр. 10, 6).

На Светлой седмице отменяется пост в среду и пятницу, земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов. В течение всей Светлой седмицы в православных храмах каждый день совершается богослужение по пасхальному чину (начало Литургии в храме свт. Николая у Соломенной сторожки в 8.00). Царские врата в иконостасе (отделяющие алтарь от основного пространства храма) остаются в продолжении седмицы открытыми в знак того, что в эти дни перед верующими как бы открывается невидимый, духовный, Небесный мир.

После литургии идет Крестный ход вокруг храма в знак радости и торжества о победе Господа нашего Иисуса Христа над смертью и адом. В продолжение всей седмицы полагается вседневный звон во все колокола.

В Субботу Светлой седмицы (14 апреля) происходит раздача артоса. Слово «артос» переводится с греческого как «квасной хлеб». Его употребление начинается с самого основания христианства. Когда ученики Христа сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную еду, первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и клали на это место хлеб.

Во всех храмах артос освящают перед окончанием пасхальной Литургии, и в течение всей Пасхальной недели он занимает в храме самое видное место, рядом с иконой Воскресения Господня. Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается Крестный ход вокруг храма.

В Субботу Светлой седмицы артос раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.