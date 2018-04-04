В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма 

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Украина будет задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом. Об этом заявил в среду спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя инцидент с задержанием в Азовском море российского судна «Норд», приписанного к порту Керчь.
"Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", — сказал Слободян.
Он также подчеркнул, что возможности Украины «в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам».