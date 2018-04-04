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Школа № 13 организовала конкурс «Буквица»
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Школа № 13 организовала конкурс «Буквица» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В корпусе № 7 коньковской школы № 113 прошел интересный конкурс «Буквица». Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.
Организовали конкурс педагоги школы. А участие в нем приняли дети и родители. Ребята и взрослые с удовольствием приняли участие в необычном конкурсе. Мальчишки и девчонки, а также их родители создали чудесную выставку букв необычного исполнения. Немного фантазии и работа закипела, а в результате получилась удивительная и выставка букв русского алфавита. Победителями в конкурсе были признаны все участники — настолько очаровали представителей жюри изготовленные своими руками буквы.
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