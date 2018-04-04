Житель Самары сделал коррекцию зрения, чтобы пойти служить в ВДВ

Ради мечты служить в спецназе или в ВДВ житель Самары Александр Кирильцев самостоятельно сделал опреацию по коррекции зрения, после чего попросил военкомат еще раз призвать его.

В прошлом году Кирильцева не призвали на службу из-за плохого зрения, после чего он сделал операцию и по собственной инициативе обратился в военкомат с просьбой призвать его, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Я хотел пойти служить в спецназ или ВДВ, но меня не взяли из-за близорукости. Я сделал на оба глаза операцию, и вот ровно через год снова пришел в военкомат. Проверка показала, что у меня стопроцентное зрение. В комиссариате обещают, что моя мечта исполнится», — цитирует пресс-служба Кирильцева.

Ранее сообщалось, что начиная с 2018 года вступают в силу законодательные изменения, благодаря которым молодой человек, признанный ограниченно годным к службе до достижения 27-летнего возраста может пройти повторное медосвидетельствование.