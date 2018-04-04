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Житель Самары сделал коррекцию зрения, чтобы пойти служить в ВДВ
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Житель Самары сделал коррекцию зрения, чтобы пойти служить в ВДВ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ради мечты служить в спецназе или в ВДВ житель Самары Александр Кирильцев самостоятельно сделал опреацию по коррекции зрения, после чего попросил военкомат еще раз призвать его.
В прошлом году Кирильцева не призвали на службу из-за плохого зрения, после чего он сделал операцию и по собственной инициативе обратился в военкомат с просьбой призвать его, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«Я хотел пойти служить в спецназ или ВДВ, но меня не взяли из-за близорукости. Я сделал на оба глаза операцию, и вот ровно через год снова пришел в военкомат. Проверка показала, что у меня стопроцентное зрение. В комиссариате обещают, что моя мечта исполнится», — цитирует пресс-служба Кирильцева.
Ранее сообщалось, что начиная с 2018 года вступают в силу законодательные изменения, благодаря которым молодой человек, признанный ограниченно годным к службе до достижения 27-летнего возраста может пройти повторное медосвидетельствование.
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