Ещё
Мусоропропод отремонтировали по заявлению жителя на портал «Наш город»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мусоропропод отремонтировали по заявлению жителя на портал «Наш город» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
В доме № 64 по Зелёному проспекту в подъезде №10 на площадке между первым и вторым этажами сломался ковш мусоропровода.
Жительница района Новогиреево Валентина Швагирева направила на портал «Наш город» заявление (сообщение №20149314), в котором говорилось о поломке мусоропровода и о тех неудобствах для жителей дома, которые эта неисправность создает.
Управляющая компания «Жилищник» района Новогиреево произвела проверку сообщения, направив на место своих сотрудников. Ведущим специалистом В. Цветковым и специалистом первой категории А. Жировым был составлен акт о причине поломки, и УК «Жилищник» отремонтировала мусоропровод.
Выполнение ремонтных работ проконтролировал глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв. Глава управы опубликовал на портале «Наш город» официальный ответ заявительнице. В нем говорится, что после ремонта и устранения засора мусоропровод по указанному адресу находится в исправном состоянии, а контроль за вывозом мусора усилен.
Заявительница полностью подтвердила устранение проблемы.
Фото — Наш город.
Управа района Новогиреево: последние новости
На первое место среди обращений новогиреевцев на портал «Наш город» выдвинулась тема неубранных контейнерных площадок Задолженность за коммунальные услуги в Новогиреево выросла на три процента В Храме святого Феодора Ушакова состоится встреча с волонтёрами фонда «Старость в радость»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда256
Япония заявила протест России150
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»84
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек105
Бориса Джонсона поймали на лжи о России247
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение