Мусоропропод отремонтировали по заявлению жителя на портал «Наш город»

В доме № 64 по Зелёному проспекту в подъезде №10 на площадке между первым и вторым этажами сломался ковш мусоропровода.

Жительница района Новогиреево Валентина Швагирева направила на портал «Наш город» заявление (сообщение №20149314), в котором говорилось о поломке мусоропровода и о тех неудобствах для жителей дома, которые эта неисправность создает.

Управляющая компания «Жилищник» района Новогиреево произвела проверку сообщения, направив на место своих сотрудников. Ведущим специалистом В. Цветковым и специалистом первой категории А. Жировым был составлен акт о причине поломки, и УК «Жилищник» отремонтировала мусоропровод.

Выполнение ремонтных работ проконтролировал глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв . Глава управы опубликовал на портале «Наш город» официальный ответ заявительнице. В нем говорится, что после ремонта и устранения засора мусоропровод по указанному адресу находится в исправном состоянии, а контроль за вывозом мусора усилен.

Заявительница полностью подтвердила устранение проблемы.

Фото — Наш город.