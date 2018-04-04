Россия экспериментирует с вариантами войны в будущем

Сергей Лавров , мастер в области дипломатии reductio ad absurdum (лат. доведенной до абсурда — прим. пер.) полагает, что отравление в Солсбери представляло собой попытку отвлечь внимание нации от связанных с Брекситом серьезных проблем с помощью британских секретных служб, «которые известны своими способностями действовать с „лицензией на убийство“. За насмешкой российского министра иностранных дел скрывается нервозность Кремля: Россия опасается того, что столкновение Восток — Запад из-за попытки убийства Скрипалей не заканчивается высылкой одинакового количества дипломатов с одной и с другой стороны, а может вскоре превратиться в международное требование о проведении расследования деятельности ее исследовательских лабораторий. Москва — участник Конвенции о запрещении химического оружия, однако она игнорирует ее требования. За это она должна быть привлечена к ответственности.

Вот почему Россия настаивает на том, чтобы ее представителям было разрешено поговорить с выздоравливающей Юлией Скрипаль . Не из соображений консульского сострадания, а, скорее, рассчитывая выяснить, что инспекторы в области химического оружия намерены делать в Солсбери, на какой стадии находится расследование, а также в каком состоянии находятся жертвы. Только после этого они подготовят свой ответ.

Не так много сведений о боевом отравляющем веществе „Новичок“ просочилось после того, как месяц назад оно было использовано против бывшего русского шпиона и его дочери. „Новичок“ — это широкий класс отравляющих боевых веществ, и они отличаются от таких конкретных ядовитых субстанций, как зарин, который все еще используется поддерживаемым Кремлем режимом Асада в Сирии , как газ Ви-Экс (VX), который был использован для странного убийства сводного брата Ким Чен Ына , северокорейского лидера.

Однако ясно одно — „Новичок“ разработан для того, чтобы выйти из узких рамок многосторонней конвенции по химическому оружию. Это означает, что Россия будет сталкиваться с меньшим количеством ограничений при производстве, она сохранит способность скрывать место изготовления, а также добавит к своему арсеналу оружие, идеально подходящее для практики проводимой Россией гибридной войны.

Запрет на производство и размещение химического оружия систематически разрушается во время правления Путина. По данным проведенного по заказу французского правительства исследования, химическое оружие использовалось в Сирии 130 раз в период с октября 2012 года по апрель прошлого года. Большая часть случаев его применения была зафиксирована после атаки с использованием зарина в восточной Гуте в августе 2013 года, в результате которой погибли более 1400 человек. В то время Путин, пытавшийся предотвратить карательный американский удар по позициям Асада, предложил Бараку Обаме сделку: он гарантирует то, что его клиент и диктатор передаст под международный контроль запасы сирийского химического оружия и подпишет Конвенцию 1997 о запрещении химического оружия.

На самом деле Россия позволила Асаду спрятать некоторые объекты сирийского режима. В ООН Россия до такой степени воспрепятствовала проведению расследования многочисленных инцидентов, что теперь, как считают сирийские руководители, они могут действовать безнаказанно.

Было бы неправильно представлять отравление в Солсбери как возвращение к холодной войне. На самом деле это событие вполне может быть знаком войны будущего с неограниченным применением боевых отравляющих веществ наряду с проведением кибератак, ведением электронной борьбы и использованием переодетых солдат.

»Новичок» полезен и в другом важном аспекте — он позволяет затушевать различие между террористическими группировками, пытающимися посеять страх в обществе, и организованной государством деятельностью, направленной на дезорганизацию противника. Существует незначительное различие между сектой, распылившей зарин в токийском метро для вывода из строя городских служб (как это произошло в 1995 году), и таким лидером-изгоем как президент Асад, отравляющим газом своих собственных граждан в густо населенных городских центрах с целью установления контроля над своей столицей. Один вариант считается самоубийственным и иррациональным действием, тогда как второй — это жестокое, незаконное, но рациональное решение, направленное на спасении шкуры диктатора.

Герберт Уэллс в своем опубликованном в 1895 году рассказе «Похищенная бацилла» (The Stolen Bacillus) знакомит читателей и историей анархиста, который вводит себе с помощью шприца бактерии бубонной чумы с целью заразить как можно большее количество людей. Вот смысл этой притчи: не конкретный вирус и не конкретное отравляющее вещество является сутью проблемы, и даже не желание посеять страх, а, скорее, воплощенная в реальности мысль, отказ от моральных ограничений.

В 2004 году Джордж Буш-младший дал поручил Министерству внутренней безопасности разработать возможные сценарии новой атаки на гражданское население. Обращает на себя внимание, что при этом эксперты исходили из того, что исполнителем подобного действия не будет фанатик-самоубийца. Атаки могут проводиться либо террористической ячейкой, вроде той, что совершила теракт 11 сентября 2001 года, либо враждебной державой.

Почти половина воображаемых нападений включали в себя использование боевых нервно-паралитических отравляющих веществ, химического или бактериологического оружия. Так называемые Сценарии национального планирования (National Planning Scenarios) в течение короткого времени были размещены на веб-сайте Министерства обороны, но затем были удалены оттуда, после того как сотрудники европейских служб безопасности пожаловались на то, что в результате будет продемонстрировано, насколько уязвимыми стали западные общества.

Согласно одному из сценариев, Универсальный противник (UA) прогоняет грузовик через пять городов и распыляет там облака сибирской язвы. Это острое инфекционное заболевание начинает быстро распространяться, больницы переполнены. Около 300 тысяч людей заражены; в соответствии с оценкой, 13 тысяч из них умрут.

Еще одна возможность: распространение вредоносного вируса на транспортных узлах, включая железнодорожные терминалы и туалеты главных аэропортов. Или еще: зарин запускается в вентиляционную систему крупного жилого корпуса; бомба взрывается вблизи с цистерны с жидким хлором; бациллы сибирской язвы проникают в цеха мясокомбината.

Россия, несомненно, обидится в случае любого утверждения о том, что она способна совершить подобные варварские действия. И, тем не менее: таллий, полоний-210, «Новичок», прикрытие многочисленных случаев использования Асадом зарина? Когда Кремль пытается принизить значение инцидента в Солсбери, он тем самым не усиливает аргументы в пользу того, что он находится с правильной стороны цивилизационной границы. Страна, которая при Путине нарушила такое количество международных норм, должна сделать больше усилий для того, чтобы понять, почему доверие утрачивается.