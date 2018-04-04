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В мае стартует благоустройство выбранных населением территорий по программе «Формирование комфортной городской среды»
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В мае стартует благоустройство выбранных населением территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» 

ТРК Губерния 1 час назад
К благоустройству готовы. Минстрой России провёл селекторное совещание с регионами. Обсуждали реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жители страны несколько месяцев выбирали городские и сельские территории, которые будут обновлены в этом году. Сейчас пришло время окончательной подготовки проектов перед стартом работ. В Самарской области в 2018-м собираются привести порядок около 400 дворов. Благоустроят и 151 общественное пространство: аллеи, парки и скверы — выбрали их по итогам народного голосования.
”Мы даже в определенной степени по отдельным моментам идём с опережением. И в общей сложности мы, безусловно, в мае приступим к реализации этого проекта. Сейчас лимиты финансовых средств доведены до всех муниципальных образований”, — рассказал председатель губдумы Виктор Сазонов.
По многим объектам в Самарской области уже стартовали торги и поиск подрядчиков. Главная задача — до 1 сентября завершить благоустройство всех дворов и общественных территорий, которые отмечены в календаре программы. Гарантийный срок проделанных работ составит 3 года. Контролировать действия подрядчиков будут и жители. В случае недовольства они смогут остановить работы для пересмотра проекта.
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